The Dartz отправляется в «Рассыпающийся тур»

Некоторые концерты тура являются на самом деле перенесёнными с более ранних дат, да и в целом никто, включая группу, не уверен до конца, что в нынешних условиях эти концерты состоятся. Тем не менее, билеты уже в продаже. В расписании тура концерты в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже – полный список городов и дат можно посмотреть на сайте группы dartz.spb.ru/tour.



The Dartz

««Рассыпающийся тур» также созвучен недавно выпущенному альбому «Trevlig Resa», в котором группа рассказывает о жизни и любви в рассыпающемся мире, а в одной из песен поётся «и летят наши души, малы и легки, исчезают дома, рассыпаются планы». Эта строчка могла бы стать краткой аннотацией жизни в «новой нормальности» – когда горизонт планирования сузился до пары недель, и единственный способ жить дальше – это всё же не бояться мечтать и строить планы», - говорят музыканты.

Выйдя в ноябре 2021, альбом "Trevlig Resa" уже успел полюбиться поклонникам группы. Альбом был целиком записан во время пандемии, когда коронавирус рассадил всех по домам, и был выпущен только в цифровом формате. Кроме The Dartz, над созданием альбома принимали участие друзья группы из разных стран, а обложку нарисовал знаменитый сюрреалист Алексей Андреев. Песни из альбома, который по-шведски означает "в добрый путь", станут ядром «Рассыпающегося тура».

Разумеется, кроме песен из "Trevlig Resa", на концертах будет сыграно лучшее из прошлых альбомов группы. За двадцать пять лет The Dartz выпустили одиннадцать альбомов.