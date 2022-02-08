The Dartz выпустит "Trevlig Resa" на виниле

Альбом "Trevlig Resa" вышел в ноябре 2021 года, изначально только в цифре и в виде книги. Однако позже, идя навстречу пожеланиям фанатов, группа решила всё-таки выпустить альбом на физическом носителе - на виниле. Тем более, как говорят сами музыканты, время звучания альбома 42 минуты, "что прекрасно укладывается в стандартный LP без потери качества, а также отвечает на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого".



The Dartz

Сбор проводится на известном краудфандинговом портале planeta.ru. У The Dartz уже есть удачный опыт краудфандинга: в 2016 году группа успешно собрала и даже пересобрала полмиллиона рублей на запись альбома "Небывалое путешествие" и сопутствующую ему линейку мерча.

Нынешнюю кампанию The Dartz планируют закончить в конце марта и отдать пластинку на печать в апреле. Уже набрана четверть необходимой суммы. Учитывая очереди на заводах винила, тираж ожидается в ноябре 2022 года. Всего будет напечатано 200 экземпляров, что может сделать пластинку "Trevlig Resa" коллекционной редкостью уже сразу после её выхода.