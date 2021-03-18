Ник Рок-н-Ролл попал в реанимацию

«У нашего дорогого Николая Францевича случился тяжёлый сердечный приступ. К счастью, он находился в Санкт-Петербурге, и его удалось спасти. Сейчас он находится в реанимации. Спасибо огромное врачам Александровской больницы за проведённую операцию, которая спасла ему жизнь! ... Во время операции Николаю установили два стента. Для того, чтобы они прижились, каждый день необходимо принимать дорогостоящие препараты, проходить дальнейшую диагностику», - говорится на его официальной странице.
Желающие оказать материальную помощь музыканту, могут найти реквизиты в размещенном в социальной сети «Вконтакте» посте.
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