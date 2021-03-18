Ник Рок-н-Ролл попал в реанимацию

Автор фильма "Рок жив?" Натали Харина и режиссер Сергей Малыхин проделали большую многомесячную работу, с лета 2016 года встречаясь с именитыми и молодыми музыкантами с целью выяснения их экспертного мнения по вопросу "Жив пациент или мёртв?". В результате получился часовой фильм, хотя материала было отснято на целый сериал.





Ответило ли это документальное видео на поставленный вопрос, решать каждому зрителю самостоятельно.



