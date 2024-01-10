Rage Against The Machine снова распалась

Формально это подтвердил в своих социальных сетях барабанщик Брэд Уилк, заявив, что «больше не будет никаких гастролей и выступлений».

Легендарная рэп/фанк-метал группа воссоединилась в 2019 году и планировала большой тур. Сначала этому помешала пандемия. В 2022 году квартет начал гастроли по США, но уже во время второго концерта вокалист Зак де ла Роча получил серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. Ещё несколько лайвов музыкант провел сидя, но затем последующие выступления были отменены. Поклонники ждали объявления новых дат концертов, но теперь надежды пали прахом.



Rage Against The Machine

«Я знаю, что многие ждут, когда мы объявим новые даты для всех отмененных концертов RATM. Я не хочу дальше тянуть и обманывать ни людей, ни себя. Итак, хотя были некоторые сообщения о том, что это может произойти в будущем… хочу сообщить вам, что RATM (Тим, Зак, Том и я) больше не будут гастролировать или выступать вживую. Мне жаль всех, кто ждал этого. Мне бы очень хотелось, чтобы это случилось… От всего сердца… Спасибо каждому человеку, который когда-либо поддерживал нас».

Группа Rage Against The Machine была основана в 1991 году. Первый раз коллектив распался в 2000 году. Из состава тогда ушел Зак де ла Роча, объяснив это «провалом процесса принятия решений в группе». К тому моменту RATM выпустили четыре студийных альбома, два из которых покорили вершину альбомного чарта США, а каждый стал платиновым. В 2007-м квартет воссоединился, откатал несколько туров, не выпустил никакого нового материала и вновь разошелся в 2011-м. Группа прославилась политизированным содержанием своих песен и клипов — её участники придерживаются левых политических взглядов. Музыкально RATM оказали сильнейшее влияние на развитие альтернативного метала и ню-метала в частности.