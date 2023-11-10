«Рекорд Оркестр» показал новое лицо в «Соли»

Программа «Соль» на РЕН ТВ, в которой «Рекорд Оркестр» выступил уже во второй раз (первый был, когда ведущим проекта был Захар Прилепин), дала ответы на многие вопросы о том, как помесь балканского фолка, кавказской лезгинки и русского рока мгновенно стала популярной. Феномены Кустурицы, Бреговича и Zdob Si Zdub, собиравших бешеные аншлаги в России, не дадут соврать. Но группа пошла куда дальше. Она сдвинулась от яркого развлечения в сторону мистического русского рока. Теперь она гораздо ближе к «Калинову мосту» или там «Мельнице», а по текстам - к шпиономанским советским фильмам образца 1937-1941 годов. С иронией, конечно. Впрочем, от хитов из альбома «#лезгинобалкано» отказаться она тоже не может, они же хиты.

«Концертных песен у нас 24-25. Есть какой-то страх: «Мы давно эту песню не повторяли». А она - хоп - и пошла. И «Лада седан» нас не бесит, мы играем далеко не вариант с Тимати, у нас рок-версия. И почему нас должна бесить песня, которая нас кормит? Это был 2013 год. Это сатира на происходящее».

В миксе «Лады седан», кстати, в проигрыше баян Ярослава Минакова больше не доминирует, это отдано саксофону Павла Патругина, для яркости. Песне исполнилось 10 лет, кстати.

«Нам посчастливилось сыграть с Кустурицей в Москве. Его фишка в том, что он очень классный мужик. Наш саундчек прошел, а Кустурица задерживается. Он прибегает с пресс-конференции, мы ему говорим, что хотим сфоткаться с ним. Но сейчас саундчек. После этого он собрал всех, пригласил нас, и мы все вместе сфотографировались».

«Каждый новый Иисус, чтобы стать Христом, нового ищет Иуду», - поет Тимофей Копылов в песне «Один против всех».

«Мы выпустили альбом «Мир самых добрых людей» в 2021 году. В нем хотелось поговорить о серьезных вещах, хотя бы раз в жизни. Но и все равно остаться в этом комедийном ключе. Развлекательные песни должны писаться от души. Нам, клоунам, хочется верить в успех. Нестыдно быть клоуном, страшно быть посмешищем. Но нам жизненно необходим для работы мир. Песню Pink Floyd под названием The Gunners Dream («Сон пулеметчика») я перевел ее на русский язык, стараясь вернуть ее в сегодняшние реалии», - рассказал Тимофей Копылов.

«Что такое «Рекорд Оркестр»? Это посмеяться и поплакать», - резюмировал гитарист Алексей Барышев.

Последний релиз «Буковки» - из рук вон не «Рекорд Оркестр». Еврейская песня «Ойфн припечек» из каунасского гетто звучала даже в «Списке Шиндлера» Стивена Спилберга. Донести еврейскую идентичность в этих вялых гитарных переборах тоже не удалось. Есть ощущение, что «Рекорд Оркестр» решил стать немного U2, но это настолько неактуально, что даже смешно. Мой рецепт — вернуться к проверенной балканскости и цыганщине. Сегодняшний «Рекорд Оркестр», на мой взгляд, потерял лицо. Пора его вернуть. Вот что показала программа «Соль».

Гуру КЕН