Сергей Михалок возрождает «Ляпис Трубецкой»

Группа «Ляпис Трубецкой» была закрыта 8 лет назад.
«Проездом в Каннах, именно в Каннах (!), устав от лакшери, устав от рейдеров, я просто разогнал группу «Ляпис Трубецкой». Просто устал от лакшери, у меня бухгалтерша на «Инфинити» ездила. В общем, разогнал всех, и сделал группу Brutto», - рассказал о закрытии «Ляписа» Сергей Михалок.
Он в тот момент участвовал в боевых действиях в Донецке на стороне украинского государства.
«Но вот сейчас я понял, что надо возродить группу «Ляпис Трубецкой». Группу, которая в свое время своим обнулением и перезагрузкой взорвала всем мозг, как какой-то амфетамин. Передаю вам привет от всех пацанов - от Старого, от Барона... Мы тоже так - разбежались, сбежались... Партизаним», - сказал Михалок.
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