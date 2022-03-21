Сергей Михалок возрождает «Ляпис Трубецкой»

Опубликовано пользователем

Сергей Михалок решил возродить группу «Ляпис Трубецкой».

Группа «Ляпис Трубецкой» была закрыта 8 лет назад.

«Ляпис Трубецкой» перед роспуском (2013 год)
«Ляпис Трубецкой» перед роспуском (2013 год)

«Проездом в Каннах, именно в Каннах (!), устав от лакшери, устав от рейдеров, я просто разогнал группу «Ляпис Трубецкой». Просто устал от лакшери, у меня бухгалтерша на «Инфинити» ездила. В общем, разогнал всех, и сделал группу Brutto», - рассказал о закрытии «Ляписа» Сергей Михалок.

Он в тот момент участвовал в боевых действиях в Донецке на стороне украинского государства.

«Но вот сейчас я понял, что надо возродить группу «Ляпис Трубецкой». Группу, которая в свое время своим обнулением и перезагрузкой взорвала всем мозг, как какой-то амфетамин. Передаю вам привет от всех пацанов - от Старого, от Барона... Мы тоже так - разбежались, сбежались... Партизаним», - сказал Михалок.

Быстрый поиск: 