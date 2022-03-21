Сергей Михалок возрождает «Ляпис Трубецкой»

"Проект под названием Brutto я задумал после трилогии « Agitpop» группы «Ляпис Трубецкой». Буфером между Brutto и «Ляписами» должен был стать мой сольный альбом «Весёлые картинки». Подчёркиваю, «Весёлые картинки» - это моя сольная совместная работа с моим другом из Киева Виталием Телезиным. Ни по концепции, ни по музыкально-поэтическому воплощению, этот альбом не имеет ничего общего с революционно-эстрадным, праздничным и агитбригадным «Ляписом».