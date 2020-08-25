Зеленский вручил Сергею Михалку звание заслуженного артиста Украины

Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме, опубликовав видео с церемонии награждения, прошедшей в Киеве 24 августа 2020 года.

- Президент Украины Владимир Зеленскии вручил Сергею Михалку почетное звание «Заслуженного артиста Украины». Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь! – говорится в подписи к видео.

- Спасибо тебе, ты молодец! - различимо говорит Зеленский Михалку, пожимая руку и вручая свидетельство.



Релиз Brutto

Награждение прошло в День независимости Украины.