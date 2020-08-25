Зеленский вручил Сергею Михалку звание заслуженного артиста Украины

Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме, опубликовав видео с церемонии награждения, прошедшей в Киеве 24 августа 2020 года.
- Президент Украины Владимир Зеленскии вручил Сергею Михалку почетное звание «Заслуженного артиста Украины». Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь! – говорится в подписи к видео.
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Президент Украины Владимир Зеленский @zelenskiy_official вручил Сергею Михалку почетное звание «Заслуженного артиста Украины». Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь! ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #владимирзеленский #зеленский #президент #заслуженныйартистукраины
- Спасибо тебе, ты молодец! - различимо говорит Зеленский Михалку, пожимая руку и вручая свидетельство.
Награждение прошло в День независимости Украины.
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