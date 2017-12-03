Дирижера Джеймса Ливайна обвинили в домогательствах

Об этом нью-йоркский театр сообщил в своем аккаунте в Twitter, передает РИА Новости.

"Мы крайне обеспокоены опубликованными статьями о Джеймсе Ливайне. Мы ведем расследование с привлечением сторонних ресурсов, чтобы определить, являются ли правдивыми обвинения в сексуальных домогательствах 1980-х годов, чтобы принять соответствующие меры", — говорится в сообщении Мет-оперы.



Джеймс Ливайн

Как уточняет газета New York Times, речь идет об инциденте 30-летней давности, подробности которого содержатся в полицейских документах от 2016 года. В них неназванный мужчина заявляет, что Левайн домогался до него, когда он был еще подростком. По его словам, сексуальный контакт между ними продолжался годами. Впервые он решился рассказать о насилии над собой в 1993 году. Мужчина заявил полиции, что "осознал лишь недавно", что ситуация с Левайном негативно повлияла на его жизнь.

Слухи о сексуальных домогательствах со стороны дирижера ходили годами, пишет издание. О них написала в своей книге бывший пресс-секретарь оперы Джоанна Фидлер. "Начиная с весны 1979 года, такие истории стали выплывать на поверхность более или менее часто", — приводит газета выдержку из книги.

74-летний дирижер Ливайн — один из самых известных в США, являлся музыкальным директором Метрополитен на протяжении последних 40 лет — с 1976 года до конца прошлого сезона. С 2016 года Ливайн стал первым в истории Метрополитен почетным музыкальным директором в отставке.