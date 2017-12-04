Метрополитен-опера разорвала отношения с Ливайном

"Мы приостанавливаем наши отношения с Джеймсом Ливайном в ожидании расследования, следуя многочисленным утверждениям о сексуальных нарушениях Ливайном, которые имели место с 1960-х по 1980-е годы, включая более раннюю часть его карьеры. Г-н Ливайн не будет участвовать в каких-либо мероприятиях Метрополитен-оперы, включая проведение запланированных выступлений в этом сезоне", - говорится в официальном сообщении.



Джеймс Ливайн

Ранее в Метрополитен-опера заявили о проведении расследования в отношении маэстро после публикаций в СМИ о сексуальных домогательствах.