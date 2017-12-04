Фестиваль «Новый год в Консерватории» откроется в канун праздника

В этом году серия мероприятия получит яркую «оперную» окраску. На сцене одной из самых акустически-совершенных площадок столицы выступят немецкий тенор Йонас Кауфман, австралийско-китайский тенор Канг Ванг, а также будут поставлены две комические оперы - В.А.Моцарта («Бастьен и Бастьенна») и Дж. Менотти («Телефон или любовь втроем»).

«По нашей традиции в канун Нового года мы будем встречать посетителей нашего фестиваля на красной ковровой дорожке с шампанским», - говорит Ильдар Бакеев, генеральный директор Ildar Bakeev Entertainment.

Программа фестиваля:

31 декабря 2017

Йонас Кауфман (тенор, Германия)

Программа «Dolce Vita» и знаменитые оперные арии в сопровождении Национального Филармонического Оркестра России Худ. руководитель - В. Спиваков, Дирижер – Сперанца Скапуччи (Италия)

3 января 2018

Сфорцандо. Вечер комической оперы

В.А. Моцарт - Комическая опера «Бастьен и Бастьенна» и Дж. Менотти - Комическая опера «Телефон или Любовь втроем» в исполнении Молодежного оркестра фонда развития исполнительского искусства Республики Татарстан «Sforzando»

Режиссер - заслуженный артист России Данияр Соколов,

Дирижер - Евгений Сакмаров

4 января 2018

Канг Ванг (тенор, Австралия-Китай)

Популярные оперные арии

Фортепиано – Валерия Полунина

Фестиваль «Новый год в Консерватории» — серия мероприятий, ежегодно проводимых в МГК им. П.И. Чайковского в праздничный период компанией Ildar Bakeev Entertainment. Его цель – наглядно доказать, что классическая музыка – это не скучно. «Единственная причина, по которой людям может не нравиться классическая музыка, на наш взгляд, – они слышали ее в неинтересной интерпретации, – говорит Ильдар Бакеев. - Для нашего фестиваля мы со всей серьезностью подходим к выбору не только исполнителя, но и программы: у нас звучат шедевры классики в исполнении мастеров сцены!»

Первый фестиваль «Новый год в Консерватории 2017» прошел в период с 29 декабря 2016 по 5 января 2017 в Большом зале Московской Консерватории. За 5 дней фестиваля на сцене Большого зала выступила ведущая скрипка США Сара Чанг в сопровождении Национального Филармонического Оркестра России под художественным руководством В. Спивакова, звезда Венской оперы Рамон Варгас в сопровождении симфонического оркестра театра “Геликон-опера”, самый востребованный лирический тенор современности Хуан Диего Флорес, французский интеллектуальный пианист Давид Фрэ и «золотой гобой» России Алексей Уткин и Государственный академический камерный оркестр России.