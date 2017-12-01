Jonas Kaufmann откроет фестиваль «Новый год в консерватории»

31 декабря 2017 в Большом зале МГК им. П.И. Чайковского артист выступит в сопровождении Национального Филармо-нического Оркестра России под художественным руководством Владимира Спивакова. Возглавит оркестр одна из самых ярких фигур среди дирижеров современности итальянка Сперанца Скапуччи. Для новогоднего вечера Кауфман подготовит специальную программу, в рамках которой исполнит известные итальянские мелодии, такие как «Caruso», «Mattinata», «Volare», «Con Te Partiro», а также знаменитые арии из опер Пуччини, Верди, Массне, Бизе и др.



Йонас Кауфман

Всемирно известного тенора Йонаса Кауфмана называют не иначе как «важнейшим немецким оперным певцом со времен Фрица Вундерлиха» (The Guardian). Его мужественный и мощный драматический голос особой темной «окраски» в сочетании с удивительной вокальной техникой, привлекательной внешностью и харизмой вознесли артиста на пьедестал ведущей оперной звезды мировой сцены. Тенор снискал небывалую любовь публики и критиков по всему свету.

«Заполучить Кауфмана на Новый год – практически невыполнимая задача. Он тенор «номер один», настоящая суперзвезда, за которой выстраиваются в очередь все оперные дома мира, — рассказывает Ильдар Бакеев, генеральный директор Ildar Bakeev Entertainment. – Но нам все же это удалось. В этом году у посетителей фестиваля будет редкая возможность услышать лучшего из лучших!»

Фестиваль «Новый год в Консерватории 2018» — второй ежегодный праздничный музыкальный фестиваль, который пройдет в период с 31 декабря 2017 по 4 января 2018 в Большом зале Московской Консерватории им. П.И. Чайковского. В рамках события состоятся концерты известных исполнителей мировой классической сцены.