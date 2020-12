Йонас Кауфманн спел Stille Nacht с кукольным собой

Одновременно вышел первый рождественский альбом всемирно известного немецкого тенора Йонаса Кауфманна «It's Christmas!». Эта запись содержит очень личную подборку из 40 рождественских песен со всего мира, включая Silent Night, O Holy Night, Engel Haben Himmelslieder, Adeste fideles, O Tannenbaum, Alle Jahre wieder, Still Still Still, Winter Wonderland и Let it Snow.

Йохен Ридер дирижирует Mozarteumorchester, Bachchor Salzburg и St. Florianer Sängerknaben чередой традиционных гимнов, в то время как дирижер Виланд Райссман, трубач Тилль Бреннер и биг-бэнд кельнской студии исполняют классические американские праздники. Задушевные альпийские песни под аккомпанемент арфы завершают этот альбом.



Jonas Kaufmann

Ранее у Кауфманна вышел клип на знаменитую рождественскую песню White Christmas.