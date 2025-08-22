«Бонд с Кнопкой» и Кишлак увидели «Существо»

«В прошлом году я проснулся днем, был август и примерно миллион пропущенных сообщений от разных друзей близких и не очень. Так через какое то время в моей жизни появился Максим Сергеевич, осенью песня, и спустя год мы 22 августа релизим «Существо»», - говорит «Бонд с кнопкой».
«Давайте, честно и откровенно, я не хочу писать вторые «Кухни» и в альбоме более того нет таких песенок и вряд ли я еще раз так сумею, и может быть даже не особо хочу. Нет, вру. Конечно, я хочу, чтобы какой-нибудь «дом» оказался в Чарте, чтобы люди на улицах пели «мало было», но оно какое-то все утомительно личное и, совершенно, не общественное, как хрущевки или скатерти, от того, наверное, какой-то хитовости в них маловато, но я успокаиваю себя тем, что я не обязан заниматься хит-парадом, но хочется еще раз прыгнуть выше головы, только понять бы куда», - ранее признавался «Бонд с кнопкой».