«Бонд с кнопкой» спел «Любовь» с детским хором

Песня войдёт в будущий альбом «Дом», релиз которого назначен на 17 октября. Эта песня...

Группа «Бонд с кнопкой» выпустила новый сингл и клип «Любовь» (смотреть клип).

«Уильямс впервые рассказал, что живет с синдромом Туретта», - пишет газета Daily Mail. Robbie...

Британский певец Робби Уильямс рассказал, что ему диагностировали синдром Туретта.

Участницы легендарной группы «Лицей» рассказали «Авторадио» о грядущем 35-летии и битве с Юлианной...

Так, через Яндекс Афишу за первые три квартала 2025 года было продано в 70 раз больше билетов на...

Концерты играют значимую роль в формировании культурного туризма: всё больше россиян планируют...

Mona, Анет Сай, Bittuev, Merab Amzoevi и Toni стали обладателями платиновых дисков за треки,...

В треке теперь присутствует вокал Оззи Осборна. Все доходы от трека, полученные в...

Judas Priest выпустила новую версию своего кавера на «War Pigs» Black Sabbath (слушать песню).

Радио «Орфей» представит обновлённый эфир, где сочинения Баха, Бетховена, Чайковского и Рахманинова...

В Международный день музыки 1 октября у любителей классики появится возможность услышать на радио «...

О его смерти сообщила в соцсетях семья покойного. Юрий Чернавский «29 сентября 2025 года ушел...

Композитор Юрий Чернавский скончался 29 сентября 2025 года в возрасте 78 лет в Лос-Анджелесе.

Музыкальный ролик снимался в самых живописных уголках России — на величественном Алтае и у...

Фолк-коллектив Oyme и рэпер ST (Александр Степанов) выпустили клип на песню «А я родом» (смотреть...

Главным способом не поддаваться хандре россияне называют общение с близкими — его выбирает четверть...

Ко Дню осенней хандры музыкальный сервис Звук узнал, как россияне справляются с сезонной...

«Дай знать» наполнена искренностью и лёгкой иронией — это словно романтический монолог, отражающий...

После летнего трека «Каблук» Barinova представила свою новую песню «Дай знать» (слушать песню).

В альбом «Here for It All» вошли 11 песен, в том числе «Play This Song» с участием Андерсона Пака и...

Мэрайя Кэри выпустила свой 16-й студийный альбом «Here for It All», ставший ее первой работой за...

Doja Cat выпустила альбом «Vie», первый за два года, и клип «Gorgeous» с Ириной Шейк (слушать...