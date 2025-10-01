«Бонд с кнопкой» спел «Любовь» с детским хором

Песня войдёт в будущий альбом «Дом», релиз которого назначен на 17 октября.
Эта песня рассказывает о любви как о единственной подлинной ценности. В композиции звучит горькое осознание: любовь легко потерять, но именно в этом кроется величие — её поиск становится главным смыслом человеческой жизни.
«Именно «Любовь» раскрывает масштаб и замысел нового альбома. Это невероятно печальная, полная боли, но все же светлая песня, в записи которой приняло участие больше 20 человек. Это собственно группа «Бонд с кнопкой». Это ансамбль Florium, с которым был записан изданный летом лайв-альбом «Бонд с хором». А еще это детский хор из города Выкса под управлением Полины Будановой. Никогда ранее «Бонду с кнопкой» не удавалось достичь такого уровня пронзительности и чистоты».