«Бонд с кнопкой» отправился в «Кухни»

Песня передаёт ощущение тоски по простым радостям жизни и погружает в атмосферу ностальгии и меланхолии.

Композиция словно приглашает слушателя пройти на кухню старой и «нежной хрущёвки», где в законсервированных банках хранятся надежды и мечты. Именно там можно открыть своё сердце близкому другу в моменты печали, когда больше нет сил двигаться дальше.

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Бонд с кнопкой

««Кухни» — третий сингл с будущего нового альбома «Бонда с кнопкой». Песня, которая стала хитом задолго до своей записи. Осенью исполнение «Кухонь» завирусилось в интернете, породило локальный мем «Когда кухни?» в фан-сообществе и тысячи комментариев с этим вопросом. Поэтому релиз можно действительно назвать долгожданным», - говорят музыканты.