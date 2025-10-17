«Бонд с кнопкой» выпустил альбом «Дом»

Группа «Бонд с кнопкой» стала открытием отечественной инди-сцены. Музыканты громко заявили о себе с композицией «Кухни», которая увидела свет в феврале 2025 года и принялась штурмовать чарты. Пользователи начали снимать короткие трогательные видеоролики под этот трек. Эмоциональная песня напомнила слушателям, что кухня — это не просто бытовое пространство, а некий символ надежд, воспоминаний и связи поколений.

Позже артисты представили лайв-альбом под названием «Дом». Его записали в необычном месте — на недостроенной московской площадке, вместе с живым выступлением коллектива «Florium». Этот проект получил неофициальное название «Дом с хором». Фронтмен Илья Золотухин объяснил, что идея возникла после одного из концертов. Ему захотелось создать альтернативную версию песен, где будут только гитара и хоровое пение. Главной особенностью альбома стало живое звучание без студийной обработки. Это придаёт музыке ощущение домашней теплоты и искренности.

Уже 6 октября в столице состоялась закрытая презентация пластинки «Дом». А для всех слушателей новинка стала доступна 17 октября. В трек-лист вошли уже хорошо известные поклонникам композиции, в том числе те самые «Кухни». Обложка пластинки оформлена лаконично: стремянка, смятые листы (то ли мусор, то ли ноты то ли письма) и тени исполнителей на стене.

«В альбоме «Дом» приняли участие хор Florium под руководством Саши Зайпольд, случайный сборный хор города Горно-Алтайск в песенке Сидр, хор города Москвы, не менее ситуативный, с концерта 12 августа, в той же песенке, детский хор города Выксы или Будановцы в Любви, огромное количество людей, которые давали тепло, которые слушали все эти песни чуть ли не с 23 года (Даша, Алина, Ксюша, Шоша, Саша, Элина и многие и еще многие другие, кто к ним присоединяется Артемий, Антон, Алиса) я вижу, что люди дружат, я вижу, что они живут рядом со мной и что живут рядом с друг другом, потому что Бонд в какой-то момент свел, - они пришли, увидели своих и остались со своими. Как бы ни сложилась судьба этих песенок, станут ли они чем-то или не станут, будут ли множится цифры или не будут – я пересматриваю сниппеты Сидра и впадаю в умилительный транс, где люди в будний день приперлись и прыгали со мной под дурацкую песню про чистопрудных неприкаянных бродяг. Спасибо», - говорит Илья Золотухин.



Илья Золотухин

«И я поэтому задумался недавно – зачем, у меня было целых семь часов без интернета по пути в Минск, чтобы понять для чего я всем этим занимаюсь, не множу ли я скорбь, ибо люди плачут вроде, не ясно хорошо им, плохо, не ясно как им. Ни к какому выводу я не пришел, но отступать уже некуда, альбом загружен и написан, и вложено туда труда не только моего, но чужого столько, что игнорировать это мне точно нельзя. Все эти люди старались и я старался очень. Сегодня узнаем, не зря ли», - добавил артист.