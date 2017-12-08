Людмила Соколова посвятила Алле Пугачёвой свой новый хит

Так прокомментировала певица Людмила Соколова выход своей новой песни, объясняя, что рада поддержать эту традицию вопреки прессе, сообщающей о том, что Примадонна отказала телеканалам в участии в их праздничных телешоу.

Новая песня не о самой Алле Борисовне, она о сложных, но интересных взаимоотношениях... и непонимании, в ответ на которое можно либо сказать ряд обидных фраз, либо не обострять и перевести всё в шутку - этим как раз и занимается лирическая героиня песни.

Промо-ролик песни "Алла" был снят менее, чем за час обычным китайским смартфоном в обычной корейской машине на таких обычных для местной публики разворотах Новорижского шоссе. Он вышел в день официального релиза мультисингла в iTunes, Apple Music, Google Play: http://smarturl.it/alla2018



Людмила Соколова

Премьера ролика состоялась и в официальном инстаграм-аккаунте певицы, вызвав шквал сообщений и от поклонников и от тех, кто давно не звонил. К песням «Люда хочет войти», «Новая волна» и «Ещё один Мартини» в репертуаре Людмилы Соколовой добавился новый хит.