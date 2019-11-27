Людмила Соколова представила видео на новую песню "Больше никогда"

Автор новой песни и её аранжировки - талантливый киевский композитор и поэт-песенник Слава Трибуховский, продюсирующий много музыки как для звёзд российской и украинской эстрады, так и для кино, телевидения и рекламы.

"Песня написана на основе реальной истории из жизни, причём не какого-то частного случая, а события, которое так или иначе случается в жизни многих знакомых нам людей, - размышляет певица. - Так бывает, что в некоторые моменты человеку хочется уединиться, прогуляться по какому-то красивому безлюдному месту, прислушаться к своему внутреннему голосу, подумать о будущем..."



Людмила Соколова

Эти "прогулки в поисках себя" и стали основой сюжета видеоклипа на песню "Больше никогда". Место для съёмок было выбрано красивое - берег водохранилища недалеко от подмосковного города Руза. Поздняя осень, пустынный берег, чистая вода - идеальное место для поиска самого себя. Эксклюзивная премьера видеоклипа состоялась в эфире телерадиоканала Страна FM за 3 дня до выхода клипа в YouTube

Саму композицию уже можно услышать в эфире радиостанций и в популярных стриминг-сервисах: Apple Music, Spotify, Яндекс Музыка, Deezer, YouTube Music, Google Play: https://orcd.co/nikogda.

В ближайшее время поклонников Людмилы Соколовой ждёт ещё целая череда сюрпризов: новые телепроекты, новые концерты и новые песни, будут среди них и пронзительные лирические баллады и задорные диско-рок-хиты. Больше подробностей - в официальном инстаграм-аккаунте певицы https://www.instagram.com/ludasokolova/.