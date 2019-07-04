Звезда шоу "Голос" Людмила Соколова выпустила "живой" альбом

Так прокомментировала певица Людмила Соколова выход своей новой песни, объясняя, что рада поддержать эту традицию вопреки прессе, сообщающей о том, что Примадонна отказала телеканалам в участии в их праздничных телешоу.





Новая песня не о самой Алле Борисовне, она о сложных, но интересных взаимоотношениях... и непонимании, в ответ на которое можно либо сказать ряд обидных фраз, либо не обострять и перевести всё в шутку - этим как раз и занимается лирическая героиня песни.

