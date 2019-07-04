Звезда шоу "Голос" Людмила Соколова выпустила "живой" альбом

В него вошли фрагменты выступлений в зале Градский Холл, в Московском Международном Доме Музыки, в вечернем шоу Авторадио и приятный бонус - ранее неизданная песня Людмилы Соколовой "Сны", а так же номер от в исполнении композитора Владимира Ковалёва, известного по участию в мюзикле по песням группы Queen "We Will Rock You", по работе в Театре Аллы Пугачёвой и по ряду песен, написанных им, и вошедших в репертуар ряда популярных артистов.
Альбом Live! доступен в Apple Music, Google Play, Spotify и крупнейших мировых музыкальных маркетах: http://orcd.co/live.
Тем временем, лауреат премий "Золотой граммофон" и "Бог эфира" обещает в сентябре свой полноценный новый альбом, в который войдут хиты минувших 3 лет: "Люда хочет войти", "Сердце как стекло", "Останься", "Я чувствую кожей", "Я люблю твои глаза", "На расстоянии", "Младшая сестра" и целый ряд новых песен.
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