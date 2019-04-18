Людмила Соколова представила автобиографичную песню "Младшая сестра"

По словам Людмилы, это одна из самых важных семейных песен, и написана она по реальной истории жизни.

— Для меня эта песня — плач души. В моей семье случилось горе, когда я ещё была маленькой. Мы ждали рождения моей младшей сестренки. Я помню, как мама, улыбаясь, аккуратно складывала в шкаф малюсенькие вещички, а я тайком рассматривала их. Я ждала. Ждала и радовалась, когда мама уехала в роддом. Но вернулась мама в слезах, так как девочка при родах умерла. Я плакала тихонько, сидя на ступеньках бабушкиного дома. Было ощущение, что остановилось время, и это горе никогда не закончится. Было ощущение, что остановилось время и это горе никогда не закончится... Прошли годы, и мама больше не решалась завести ребёнка. А я так и осталась единственным ребёнком в семье. В этой песне все, что не случилось, но могло бы случиться, о чем мечталось, но не сбылось... — написала Людмила Соколова в своём Instagram.

Для автора песни "Младшая сестра", продюсера и композитора Славы Трибуховского это тоже не выдуманная история... "Младшая сестра - это исповедь и прощение, признание и примирение, это момент, когда жизнь, после множества сложностей, снова становится прекрасной и начинает играть новыми красками"...



Людмила Соколова

- Вспомните о своих мамах и сёстрах! И пусть эти воспоминания будут светлыми! - призывает Людмила Соколова.

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