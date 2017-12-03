Владимир Кехман ушел с должности гендиректора НОВАТа

Об этом сообщил РИА Новостизаместитель генерального директора театра по маркетингу Артем Пухальский.



Владимир Кехман

"Владимир Абрамович Кехман покинул пост генерального директора. Исполняющая обязанности директора Снежана Любарь подписала приказ о его назначении художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета", — сказал собеседник агентства, уточнив, что Вячеслав Стародубцев официально является главным режиссером театра.

Глава Минкультуры Владимир Мединский в июле этого года заявлял, что Кехман покинет театр в связи с ведущимся в отношении него делом о банкротстве, а на его место будут рассматриваться несколько кандидатур.