Назначен новый Гендиректор НОВАТа

На этот пост назначен Ара Карапетян.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский: «Прежде всего, хочу сказать, что за последние два года театр добился выдающихся успехов. Вы прошли большой путь. Объём оказанных услуг по сравнению с предыдущими годами вырос почти на 75 %. Это говорит о том, что ваше искусство востребовано. Должен выразить благодарность предыдущему руководству театра, Владимиру Абрамовичу Кехману и Снежане Борисовне Любарь. Вы хорошая команда. После ряда консультаций и обсуждений с предыдущим руководством театра, с руководством области и города, с полпредом Президента России В.В. Путина мы остановились на кандидатуре Ары Карапетяна».

Владимир Кехман, художественный руководитель НОВАТа: «Начиная три года назад работать в Новосибирске, я подготовил план развития театра до 2020 года. Итогом этого плана, по моим расчетам, должно быть 550 тысяч зрительских посещений в год. Это амбициозная задача, но вполне реальная. Мы должны вместе, с Божьей помощью, это сделать».

Ара Карапетян окончил Санкт-Петербургскую (Ленинградскую) государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова (1987–1992), факультет оперно-симфонического дирижирования.

Много гастролировал по российским городам и выступал с местными симфоническими оркестрами.

В июле 2013 года стал приемником В.Г. Урина, перешедшего на работу в Большой театр России, и проработал в должность Генерального директора театра до середины 2016 года.

В сентябре 2017 года назначен директором Московского академического камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского.