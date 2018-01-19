НОВАТ поставил оперу «Моцарт и Сальери»

Второй премьерный показ пройдет 28 января.

Опера Н. A. Римского-Корсакова на текст одной из «маленьких трагедий» А. С. Пушкина на малой сцене НОВАТа воплощается в виде мультижанрового спектакля, где музыку дополняет саунд-дизайн, классический балет и современная хореография. В спектакле будет звучать голос известного театрального режиссера Романа Виктюка, который озвучил письма Моцарта эксклюзивно для новосибирской сцены.

«Моцарт и Сальери» – самая лаконичная опера Римского-Корсакова. Её первая сценическая постановка состоялась 120 лет назад – 25 сентября 1898 года на сцене Московской частной русской оперы Саввы Мамонтова с великим Федором Шаляпиным в роли Сальери и тенором Василием Шкафером, исполнившим партию Моцарта. Написанная на пушкинский текст, опера ставит перед слушателями вечные вопросы: способен ли гений на злодейство? Что важнее в творчестве: гениальное озарение или кропотливый труд?

По мнению режиссера-постановщика Вячеслава Стародубцева, новая постановка будет интересна тем, что в ней предпринята попытка соединения нескольких театральных языков, каждый из которых пытается сломать рамки и выйти в открытое пространство современного театра.

Музыкальный руководитель – Дмитрий Юровский. Дирижер-постановщик – Эльдар Нагиев. Режиссер-постановщик, автор драматической концепции – Вячеслав Стародубцев. Художник-постановщик – Тимур Гуляев. Художник по свету, видео-дизайн – Сергей Скорнецкий. Саунд-дизайн – Илья Олейник. Пластика – Сергей Захарин. Хореография – Кирилл Новицкий. Хормейстер-постановщик – Вячеслав Подъельский.