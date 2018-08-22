Aretha Franklin не оставила завещания

Об этом сообщил во вторник сайт TMZ со ссылкой на полученные в его распоряжение судебные документы, передает ТАСС.



Арета Франклин

Согласно им, певица умерла, не оставив завещания. Это значит, что на момент смерти такого документа составлено не было, уточнил портал. Согласно законам штата Мичиган, где певица умерла, ее имущество делится поровну между ее четырьмя детьми.

Арета Франклин скончалась в Детройте (штат Мичиган) 16 августа. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Ее похоронят 31 августа на городском кладбище Детройта Вудлаун. Там же покоятся отец, две сестры, брат и племянник певицы. На похороны приглашены только члены семьи и близкие друзья покойной.