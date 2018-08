Madonna посвятила себе речь в память об Арете Франклин

Об этом пишет Intermedia со ссылкой на Variety.

MTV попросило Мадонну вспомнить о Франклин в вступлении к награждению за лучший клип года, однако речь звезды была посвящена ей самой и началу ее собственной карьеры. Мадонна упомянула Арету Франклин, лишь вспомнив, что пела ее песню (You Make Me Feel Like A) Natural Woman на одном из первых прослушиваний, которое провалила, что якобы определило ее последующий путь в шоу-бизнесе. «Спасибо, Арета, за вдохновение для нас всех. Р-Е-С-П-Е-К-Т. Да здравствует королева», — закончила речь певица.



Мадонна

Сейчас поклонники и Мадонны, и Франклин недоумевают. «Я думала, Мадонна отдаст дань памяти Арете, но она отдала дань памяти себе», — пишет одна из пользовательниц Twitter.