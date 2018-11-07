Фильм об Арете Франклин покажут спустя 46 лет после создания

Теперь, сообщает Газета.ru со ссылкой на NME, фильм дождался своей премьеры.

Лента была отснята за два дня в баптистской церкви Лос-Анджелеса, где Франклин записывала свой альбом Amazing Grace. Многочасовая запись оставалась не отредактированной долгое время по ряду причин, включая юридические. Сам фильм был завершен в 2011 году, когда продюсер Алан Эллиотт приобрел права на материалы ленты и инициировал цифровой монтаж пленки.



Арета Франклин

Amazing Grace впервые покажут на фестивале DOC NYC 12 ноября.

Арета Франклин скончалась в августе 2018 года в возрасте 76 лет.