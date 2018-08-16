Умерла королева соула Aretha Franklin

Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на заявление, распространенное близкими певицы.

Причиной смерти исполнительницы стал рак поджелудочной железы. Диагноз был поставлен ей еще в 2010 году. В прошлом году Франклин заявила о завершении творческой карьеры.



Арета Франклин

В 1987 году имя Франклин первой среди женщин появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. По версии журнала Rolling Stone, она причислена к величайшим вокалисткам в истории этого направления музыки. Исполнительница завоевала 18 премий Grammy.

В 2005 Франклин была вручена высшая награда США - Президентская медаль Свободы. В 2009 году она выступала в Вашингтоне на инаугурации президента Барака Обамы.

ТАСС