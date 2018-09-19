Avril Lavigne выпустила сингл «Head Above Water»

«Это самая первая песня, которую я написала в своей постели, в один из самых страшных моментов моей жизни. Я была готова к смерти и ощущала, как мой организм прекращает работать. Я чувствовала себя так, словно я тону. Будто я опускаюсь под воду и мне нужно подняться выше, чтобы сделать вдох. Словно меня уносило течением по реке. Я не могла дышать. Я молилась Богу, чтобы Он помог мне держаться на плаву. Чтобы он помог мне видеть сквозь этот шторм. Я стала ближе к Нему. Моя мама держала меня. В её объятьях я написала первую песню, которую выпускаю в свет, чтобы рассказать свою историю», - говорит певица.