Avril Lavigne презентовала новый клип в день рождения

«Эмоции переполняют мое сердце, так как состоялась премьера музыкального видео «HeadAboveWater» для вас всех сегодня, в мой день рождения. С самого первого дня, когда я начала писать эту песню, я собирала визуальные эффекты и представляла, как может выглядеть музыкальное видео. Эллиотт Лестер, я вас очень уважаю. Вы безумно талантливы. Спасибо, что вы тесно сотрудничаете со мной и прислушиваетесь к моим идеям. Вы не только полностью прониклись моим видением клипа, но и перенесли его на совершенно новый уровень», - говорит исполнительница о новом видео.

Съемки клипа прошли в Исландии.

Cингл «Head Above Water» вышел 19 сентября. Песня войдет в готовящийся к релизу альбом певицы.