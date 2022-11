Аврил Лавинь спела с Yungblud «I'm a Mess»

Песня должна появиться в делюкс-издании седьмого студийного альбома Лавин «Love Sux».

О выпуске "I'm a Mess" было объявлено 24 октября 2022 года в прямом эфире, в котором Yungblud стрижет волосы Лавин под отрывок из песни.



Avril Lavigne

По словам Yungblud, эту песню поймет любой подросток, который когда-либо высовывал голову в окно родительской машины, представляя себя героем музыкального видео. Продюсерами трека «I’m A Mess» выступили барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер и Джон Фельдманн, работавший с Panic! At The Disco и 5 Seconds Of Summer. Они оба также приложили руку к седьмому альбому Лавин «Love Sux», релиз которого состоялся 25 февраля.

С Yungblud Аврил Лавин тоже сотрудничает не впервые: в марте 2021-го она выступила на его шоу, где они вместе исполнили ее хит «I’m With You». В прошлогоднем интервью журналу People Yungblud рассказал, что первая встреча с Лавин произвела на него большое впечатление и назвал ее «потрясающей». Она посоветовала ему придерживаться собственного пути, а не следовать меняющимся тенденциям.