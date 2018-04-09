Big отметил 40-летие с Bigateque

Основатель «Дома» Ник Дмитриев предпочитал называть этот жанр авант-джазом, но и новоджазовая музыка — тоже подходит. Феерия импровизаций от известнейших московских музыкантов — саксофониста Олега Маряхина (Инна Желанная, Safety Magic, Tinavie, EXIT Project), пианиста и кинокомпозитора Александра Соколова («До-мажор», группа Э.Артемьева, Personal Exit), басиста Владимира Кислякова («Рада и Терновник», EleФант, «Живая земля», «Лукерья и дети»), флейтистки Елены Фольк («Северо-Восток», InFolio, ансамбль московских композиторов). И, конечно, самого юбиляра Бига, переигравшего за свою жизнь в десятках проектах, самым любимым из которых наверняка является Exit Project.

Bigateque – это такой проект, где Владимир Глушко и основатель, и идеолог, и автор композиций (насколько в этом фонтане импровизаций может быть автор). И все это джаз, гибко склоняющийся то к прогрессиву, то к фри-джазу, то к чему-то скандинавскому, не говоря о джаз-роке любых формаций. Bigateque выпустил пока только два альбома, и оба превосходны — особенно последний Jericho (2017) с участием Barabás Lőrinc, актуальным венгерским трубачом.

Супермузыканты — всегда супер-взаимодействие. То, как они слышат друг друга — отдельная визуальная краска для живого концерта. Олег Маряхин в дуэтах с Еленой Фольк буквально пристально смотрит на нее, мэтр смотрит на молодую и не очень пока «разыгранную» флейтистку! - это надо видеть. Клавишник Александр Соколов так умеет уходить в тень, что порой кажется, будто где-то в кулисах играет ритм-гитарист, но зато как он взрывается бешеными арпеджио и хитроумными коннотациями к гармонии в соло… Что уж говорить о взаимопонимании в ритм-секции. Бас Кислякова от фанка перескакивает к прогрессиву не переводя дыхания, и Биг увесисто подкрепляет это плюхами крэша и чуть ли не танцевальным малым барабаном.

И, кстати, да. Танцевать под эту музыку тоже можно, что многие в зале и делали.

Проект невообразимо гибок. Пожалуй, если вы захотите послушать Олега Маряхина (или просто лучший в стране бас-саксофон), то из всех проектов Олега стоит послушать именно «Бигатек». Здесь он раскрывается во всей полноте — филигранная работа с тембрами, коих он извлекает из сакса неисчислимое множество, от предсмертного хрипа-сипа до стервозных свиристящих верхушек где-то далеко за пределами технических возможностей бас-саксофона… Процессорами и секвенсором не злоупотребляет, но пользует именно в нужных гармоничных пропорциях. И — блестящее ансамблевое мышление, конечно.

На разогреве сыграл дуэт Владимира Кислякова и его жены виолончелистки Таисии Кисляковой, выпускницы МГК («Рада и Терновник», Vespercellos, EleФant, Сергей Калугин) под романтичным названием «Руки слона». И электронно-барабанным плейбеком, куда без него. Дуэт в отличной форме, - почти академическая виолончель и этно-джаз или прогрессив теперь звучат отточеннее и основательнее, что ли, чем на старте проекта. У Таисии прекрасная техника, пожаловаться можно разве на инструмент — он «тяжеловат», не певуч. Или струны не те? Особенно это заметно в каверах на классику, однако же в джаз-роке это ощущение теряется напрочь. Диву даешься, какие изощренные и при этом духоподъемные композиции рождаются у этого дуэта.

Таким вот роскошным концертом и отпраздновали 40-летие Бига.

Гуру КЕН



Bigateque