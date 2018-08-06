Ят-Ха, Кимбата и Желанная встретились на «Потоке»

Фестиваль «Поток» прошел со 2 по 5 августа в Юхновском районе Калужской области.МиксКонцертыЭтно и world-music Кимбата Кимбата АлоэВера АлоэВера Нотэрберд Нотэрберд Нотэрберд ЯТ-ХА ЯТ-ХА. Альберт Кувезин. ЯТ-ХА. Шолбан Монгуш. ЯТ-ХА. Альберт Кувезин. Safety Magic Safety Magic огненное шоу Safety Magic огненное шоу Yoga for Wine Lovers Yoga for Wine Lovers. Елена Фольк. Yoga for Wine Lovers Дефеса Дефеса. Псой Короленко. Дефеса Дефеса Bigateque Bigateque. Александр Соколов. Bigateque. Владимир BIG Глушко. Mosbrass Mosbrass SHORTPARIS SHORTPARIS SHORTPARIS SHORTPARIS Проект Инны Желанной «Вилы» Проект Инны Желанной «Вилы» Проект Инны Желанной «Вилы» Проект Инны Желанной «Вилы» Проект Инны Желанной «Вилы» Cosmyte (Франция) Cosmyte (Франция) Cosmyte (Франция) Cosmyte (Франция) Zaindiveli. Сергей "Grebstel" Калачев Zaindiveli Быстрый поиск: ZaindiveliИнна ЖеланнаяЯт-ХаКимбатаSafety MagicBigateque Добавить комментарий
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