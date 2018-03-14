Группа «Заиндивели» выступит в КЦ Дом

«Заиндивели» - московский коллектив, который более десяти лет назад основали Кирилл Паренчук и Геннадий Лаврентьев. Звучание Заиндивели гармонично объединяет широкий спектр стилей, от progressuive рока и джаза, до эмбиента и психоделики.

В 2017 году группа выпустила альбом Sagar.



«Заиндивели»

На концерте в КЦ Дом «Заиндивели» исполнят электроакустическую программу, используя объёмное квадрофоническое звучание.

В концерте примут участие Элеонора Маргорина и Анна Гофман, они представят танцевальные композиции в северо-индийском классическом стиле Катхак.

Начало концерта в 20:00