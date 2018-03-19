Zaindiveli сыграли новую программу в новом составе

В этот раз вокалистов не было, зато в одной старинной композиции спела танцовщица Анна Гофман. Концерт получился электроакустический, в составе: Кирилл Паренчук (табла, сопрано-саксофон), Геннадий Лаврентьев (гитара, скрипка, табла), Дмитрий Лосев (клавишные, электроакустика), Олег Маряхин (сопрано- и баритон-саксофоны), Сергей «Гребстель» Калачёв (бас, электроакустика). Видеоинсталляции сделал Алексей Чой, работавший с Желанной, Мамоновым, «Браво», Богушевской, Треем Ганом, Амасяном, «Сирином» и другими звездами.

Когда вместе собираются первоклассные музыканты, почти всегда основным языком общения становится джаз. Нет, северо-индийская хиндустани никуда не делась, ее оказалось даже больше, чем в последнем альбоме Sagar. «Заиндивели» препарирует хиндустани до степени чистейшей красоты: красоты звуков, красоты звукоизвлечения, красоты тишины. Но коннект идет через джаз. Сугубо джазовые импровизации, дуэты, мышление как таковое. Завораживающе космично звучат саксофоны Маряхина и Паренчука, глубинного космоса добавляют пульсации 6-струнного безладового баса Гребстеля.

В моменты, когда джаза становилось меньше, уходил Гребстель и молчал Маряхин, становилось заметнее скучнее. В конце концов, индийская аутентика от российских музыкантов — рисковая вещь на любителя. То ли дело фьюжн — это уже трактовка, переосмысление. В исполнении таких корифеев звука сие на порядки любопытнее. Парадоксально, но тем большим сюрпризом явилось потрясающее исполнение на таблах темперированного строя чудесной «Табла Таранга» - перкуссионной раги о дожде. Лаврентьев и Паренчук сыграли все — от мелких капель начинающегося дождя до ливня и раскатов грома. Пожалуй, из всех имеющихся в интернете записей «Таблы Таранга» исполнение в «Доме» - лучшее, потрясающее.

Удачным можно назвать и опыт привлечения танцовщиц. Анна Гофман и Элеонора Маргорина не просто танцевали, но разыгрывали целые сюжеты в классическом северо-индийском стиле катхак. Эффектные пируэты и точное следование тала.

А вот смелая затея с квадрофоническим звуком не получилась. Идея-то была хороша, но в малом пространстве «Дома» она не сработала, не хватило динамики. Тот, кто хоть раз был на концерте Роджера Уотерса, поймет. Нужны гораздо большие пространства, и там эта идея заиграет яркими красками.

Концерт получился невероятным по стилистической и эмоциональной насыщенности. Определенно, Zaindiveli сейчас — один из мощнейших лидеров world-music в России. Завершился концерт заглавной композицией альбома Sagar, это было тонко, изящно и — что скрывать? - красиво.

Гуру КЕН