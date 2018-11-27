Дочери Салтыковой пришлось срочно покинуть Лондон

Под именем Alyssa Salt начинающая певица выпустила песню «Не отпускает», которая вторую неделю держится в топ российского iTunes, а также презентовала виде, срежиссированное известным клипмейкером Ириной Мироновой.

Выбор режиссера был не случаен. Ирина Салтыкова рассказывает, что много лет дружит с Мироновой. И когда встал вопрос, кому доверить съемку клипа дочери, сомнений не было. Ведь Ирина Миронова сейчас один из самых востребованных и креативных режиссеров.

Творческой команде удалось рассказать в музыкальном видео непростую историю любви главной героини, которая понимает бесполезность своих чувств, но не в силах с ними справиться. Режиссер проводит визуальные параллели со сказочным миром Алисы из произведений Льюиса Кэрола, умело используя сюрреалистические образы и контрастные элементы.

«Моя песня о сильной девушке, которая не впускала никого в свое сердце и вдруг влюбилась. Влюбилась она в нехорошего человека, и теперь её никак не отпускает это чувство. Режиссер Ирина Миронова превратила в своем клипе эту девушку в Алису в стране чудес. А благодаря необычной хореографической постановке Анатолия Войнова у нас получилась сумасшедшая рок-н-рольная тусовка. Для меня это большая честь поработать с Ириной Мироновой. Посмотрите клип и сами поймете, почему», - поделилась Алиса своими впечатлениями о работе над клипом «Не отпускает».