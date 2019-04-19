Дочь Ирины Салтыковой спела «Серые глаза»

Алиса записала ремейк популярной песни своей знаменитой мамы и по совместительству продюсера Ирины Салтыковой. Идея сделать современную версию хита, по словам Ирины, пришла внезапно: «В один день сразу три человека нам сказали: «А не спеть ли Алисе «Серые глаза?». И мы это сделали. Конечно, это современная песня, с новой мелодией и новым текстом. Прежним остался только припев».

В финале видео к дочери подходит сидевшая в режиссерском кресле Ирина Салтыкова, и восклицает: «Алиса, ну давай по-другому!» И Алиса отвечает: «Мама, разберусь сама!»

Песня уже вышла на радиостанциях и представлена на всех музыкальных цифровых площадках. Сама Алиса Салтыкова призналась: «У детей знаменитостей всегда такой комплекс «в тени родителей». Я очень долго пряталась, каждый год меняла сценический псевдоним. А сейчас я решила сделать большое заявление: от своих корней нельзя бежать, нужно гордиться тем, что у тебя есть. Этим ремейком и клипом я говорю маме большое спасибо за все».



Алиса Салтыкова

Клип на «Серые глаза» снял один из самых креативных российских режиссеров - Сергей Грей. Сюжетная линия видеоряда построена на хореографии Алисы Салтыковой. Множество ярких перевоплощений, невероятные цветовые и световые решения, образная, метафоричная манера повествования - таков этот клип.