Дживан Гаспарян отметит 90-летие в Зарядье

Его называют живой легендой мировой музыки, чей талант покорил Эннио Морриконе, Мартина Скорсезе, Джона Кеннеди и Елизавету Вторую, но в родной Армении он для всех дядя Дживан. Его вклад в популяризацию армянской народной музыки вряд ли можно переоценить и, может быть, поэтому к его многочисленным титулам часто добавляют — «хранитель музыкального наследия своего народа». Музыкант отметит круглую дату на сцене нового концертного зала «Зарядье» в Москве.



Дживан Гаспарян

Народный артист Советского Союза, профессор Ереванской консерватории, Дживан Гаспарян еще подростком играл перед Сталиным, регулярно представлял Армянскую ССР на всех престижных международных смотрах — от молодежных фестивалей до конкурсов ЮНЕСКО (и получал там всевозможные премии). Выбрав когда-то для себя один из самых загадочных музыкальных инструментов, артист этот инструмент умудрился прославить: гастроли по всему миру, аншлаги на концертах. На звуки абрикосовой дудочки шли не только поклонники армянского фольклора, но и видные деятели политики и культуры мировой величины.

В конце 80-х Дживан Гаспарян записал пластинку, посвященную жертвам землетрясения в Спитаке. Эту боль за родину он обнажил перед всем миром — в музыке. И так пронзительно, что дудук стал символом армянского народа. ЮНЕСКО наградила его четырьмя золотыми медалями. Пластинка принесла ему известность в кругах модной молодежной музыки — от пропагандиста мировой музыкальной экзотики Питера Гэбриела и электронщика Брайана Ино до техно-авангардиста Майкла Брука. А уже в XXI веке 73-летний музыкант получил “Золотой глобус” за музыку к голливудскому блокбастеру “Гладиатор”.

Биография Дживана Гаспаряна - исключительный случай творческого и физического долголетия. Признанный на всех континентах артист готовится встретить свой 90-й юбилей на сцене - и этот концерт войдет в историю мировой музыки.

Концертный зал «Зарядье», 28 октября, 19.00