Умер Дживан Гаспарян

Информацию о смерти музыканта сообщил в фейсбуке его внук – Дживан-Гаспарян-младший.
- Сегодня мир понес невообразимую потерю, - написал он. – Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром.
С 1948 года Дживан Гаспарян был участником Ансамбля национальной песни и танца, а в 1978 году стал народным артистом Армянской ССР. Ему довелось поработать с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Серж Танкян и Борис Гребенщиков. Кроме того, Дживан Гаспарян участвовал в создании саундтреков к фильмам «Гладиатор» и «Последнее искушение Христа». В последние годы музыкант проживал поочередно в Армении и США.
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