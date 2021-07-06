Умер Дживан Гаспарян

Армянский музыкант и композитор, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян отмечает своё девяностолетие и приглашает всех на юбилейный концерт, который состоится 28 октября в концертном зале «Зарядье».

Его называют живой легендой мировой музыки, чей талант покорил Эннио Морриконе, Мартина Скорсезе, Джона Кеннеди и Елизавету Вторую, но в родной Армении он для всех дядя Дживан. Его вклад в популяризацию армянской народной музыки вряд ли можно переоценить и, может быть, поэтому к его многочисленным титулам часто добавляют — «хранитель музыкального наследия своего народа». Музыкант отметит круглую дату на сцене нового концертного зала «Зарядье» в Москве.



Дживан Гаспарян



Народный артист...