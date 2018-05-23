Евгений Осин разбился на мотоцикле

Как сообщает «МК», неприятность с 53-летним Осиным произошла около 10.40 возле супермаркета, когда за рулем мотоцикла он выезжал на Карамышевскую набережную. Музыкант ехал в ГИБДД — он планировал поставить на учет свой недавно приобретенный байк. Судя по всему, Осин еще не до конца освоился с транспортным средством, потому как на повороте свалился с мотоцикла. Тяжелый байк придавил ногу. Очевидцем ситуации стал мимо проходящий мужчина, риэлтор по профессии. Он, кстати, не узнал в мотоциклисте звезду 90-х, возможно, потому что тот был в шлеме и экипировке. Мужчина набрал телефон экстренных служб города, и в считанные минуты примчалась медицинская карета.



Евгений Осин

Медики осмотрели пациента, определили перелом пальца на ноге. Они посоветовали отправиться в медицинское учреждение для фиксации лангетки на травмированной конечности, но Осин отказался. Дело в том, что он заранее записался на прием в ГИБДД и не хотел переносить дату, так как, по его словам, ближайшая запись была бы через неделю. Ему же не терпелось прокатиться на новом «железном коне». Кстати, всем известно, что музыкант - любитель горячительных напитков, лечился по этому поводу в Таиланде. Свидетель уверяет, что за рулем байка Осин был абсолютно трезв. Прихрамывая после падения, он уселся на мотоцикл и умчался к гаишникам.

- Упал из-за собственной невнимательности, - так прокомментировал инцидент сам Осин. - Простите, некогда разговаривать — несу сумки.