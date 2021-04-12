Группа «Браво» выложила альбом «Скажем мы друг другу «Браво»!» с Осиным

«По случаю 60-летнего юбилея первого полета человека в космос, мы решили приурочить к этой дате релиз нашего альбома "Скажем мы друг другу "Браво!", который был записан в далеком 1989 году, но до сих пор не был представлен официально в нашей дискографии. Одна из заглавных песен с этого альбома как раз посвящена выдающемуся человеку - Юрию Гагарину! Поздравляем всех с праздником!», - говорит Евгений Хавтан.

В 1988 году после того, как Жанна Агузарова окончательно покинула группу, вокалистом «Браво» стал Евгений Осин. По воспоминаниям Евгения Хавтана, во время многочисленных прослушиваний кандидатов «Женя исправно приезжал на все репетиции, сидел и слушал то, что мы делаем, а однажды сказал, что готов даже просто играть на перкуссии или быть техником, чтобы остаться в группе. Женя того времени идеально вписывался в образ стиляги, и мы всё-таки решили попробовать его, но на роль вокалиста».

Альбом не был официально издан и распространялся только как магнитоальбом, а позднее его запись стала доступна в Интернете. Четыре песни с альбома официально были изданы лишь в составе диска «Браво» «Песни разных лет» 1995 года, куда вошли «Добpый вечеp, Москвa!», «Просто так», «Сны» и «Мне грустно и легко». Оригинальная обложка имела черно-белое изображение группы на лестнице МДМ. Некоторые из песен альбома исполнялись вокалистами «Браво» и раньше («Чёрный кот» Жанной Агузаровой, «Король Оранжевое лето» Анной Салминой).



«Браво» 1989 года

Альбом назван по строчке хита Аллы Пугачевой «Браво», однако кавера песни в альбоме нет.

Альбом записывался на студии Московского дворца молодёжи в 1989 году. На песни, вошедшие в альбом, были сняты два видеоклипа — «Добрый вечер, Москва!» и «Мне грустно и легко».

Чуть позже альбом будет представлен на виниловой пластинке, CD и кассетах.

Релиз стал единственным альбомом, на котором в качестве вокалиста выступил Евгений Осин. Сам Евгений Осин умер 17 ноября 2018 г. в возрасте 54 года.