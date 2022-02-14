«Браво» нарисовало историю любви Майлса Девиса в «Париже»

Автор текста - лидер группы «Оберманекен» Анжей Захарищев фон Брауш, режиссер и художник клипа — Максим Шамота. Как всегда у Анжея Захарищева, не обошлось без масштабной мистификации простой, казалось бы, истории любви в Париже.
«В этом видео воссоздана история любви французской певицы Жюльетт Греко и американского трубача Майлса Дэвиса, встретившихся в парижском клубе «Табу» в 1949 году. Это была любовь с первого взгляда: встретившись, Греко и Дэвис уже не расставались. Целых две недели, которые они провели, шатаясь по Парижу, целуясь на улицах на виду у всех, дурачась и наслаждаясь своим юным беззаботным романом. Общаться приходилось жестами и мимикой, но оба прекрасно понимали друг друга и были бесконечно счастливы. Их страсть так бросалась в глаза, что окружающие были уверены, что эти двое созданы друг для друга. Как-то Сартр спросил Майлза: "Почему вы с Жюльетт не поженитесь? — Потому что я слишком сильно люблю ее и не могу сделать несчастной", — ответил тот. Майлз так сказал не потому, что был Дон Жуаном или считал себя неспособным быть верным. Все было гораздо проще: дело было в его цвете кожи. Он был черным, а я белой. Если бы он взял меня с собой в Америку, меня бы никогда не приняли там как его пару, — много лет спустя рассказала певица».
Клип вышел в день всех влюбленных.
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