«Браво» нарисовало историю любви Майлса Девиса в «Париже»

Группа «Браво» выложила альбом «Скажем мы друг другу «Браво»!» с Осиным Группа «Браво» выложила на стриминги альбом 1989 года «Скажем мы друг другу «Браво»!» с Евгением Осиным на вокале (слушать альбом). «По случаю 60-летнего юбилея первого полета человека в космос, мы решили приурочить к этой дате релиз нашего альбома "Скажем мы друг другу "Браво!", который был записан в далеком 1989 году, но до сих пор не был представлен официально в нашей дискографии. Одна из заглавных песен с этого альбома как раз посвящена выдающемуся человеку - Юрию Гагарину! Поздравляем всех с праздником!», - говорит Евгений Хавтан.







В 1988 году после того, как Жанна Агузарова окончательно покинула группу,...

Los Havtanos анимировал хит «Чудесная страна» Совместный проект лидера группы «Браво» Евгения Хавтана, певицы Яны Блиндер и кубинских музыкантов Los Havtanos выпустил анимационный клип на песню «Чудесная страна» (смотреть клип). Новая версия хита «Чудесная страна» вышла в альбоме «Иди ко мне», который был выпущен 23 октября 2020 года.







«Наше новое видео на песню «Чудесная страна» о демонах, вампирах и принцессе на вечеринке у сатаны!»



Как нетрудно догадаться, «Чудесная страна» состоит из пляжей, вечеринок и коктейлей. Но ради пикантности к довольно блеклому вокалу Яны Блиндер аниматоры добавили демонов и мертвецов, отсылающих к булгаковскому Балу у сатаны, не конкретизируя цель такой отсылки.



Евгений Хавтан...

«Браво» выпустила первые песни с Жанной Агузаровой Группа «Браво» выпустила новый альбом из своих первых записей 1984 - 1985 годов, с которых началась ее история (слушать альбом). На обложку помещена «газета» под названием «Браво», с фотографией первого состава группы с Жанной Агузаровой, Павлом Кузиным, Александром Степаненко, Андреем Конкусовым и Евгением Хавтаном. Среди текстов - слова от Хавтана и Артемия Троицкого.







Помимо цифрового релиза, альбом «БРАВО - 1984-1985» выпущен на CD и аудиокассетах. Винил, сделанный в Германии, появится в продаже в конце января 2021 года.



«БРАВО - 1984-1985»



Релиз вышел на лейбле «Союз».

Евгений Хавтан выпустил в свет Los Havtanos Совместный проект лидера группы «Браво» Евгения Хавтана, певицы Яны Блиндер и кубинских музыкантов Los Havtanos выпустил дебютный мини-альбом «Иди ко мне» (слушать альбом). Работа над этим релизом велась в трех странах — США, Бразилии и России — и заняла около года. Все песни написаны в соавторстве с кубинскими музыкантами.







«Накануне общего апокалипсиса, который мы наблюдаем сегодня своими глазами, мне захотелось сделать альбом про музыку, ритм, мелодию и любовь», - говорит Евгений Хавтан.



Евгений Хавтан



24 октября пластинка будет представлена публике в московском клубе Magnus Locus. Спустя месяц состоится релиз для стран Латинской и Северной Америки...