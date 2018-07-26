Солист «Браво» спелся с кубинцами

Вместе с кубинскими музыкантами лидер группы «Браво» играет абсолютно новые песни на русском и испанском языках в стиле «латино».



Los Havtanos

«Эта история началась два года назад в Сан-Франциско. Мы с моим приятелем случайно зашли в один из баров на Хейт-Эшбери, и в этом баре играла потрясающая группа. Я познакомился с их гитаристом, он играет музыку в стиле «фламенко». Мы с ним познакомились, и результатом этого знакомства стала запись песни, которая называется «Корабли», на испанском языке. Мне всегда нравился испанский язык, мне нравилась латинская музыка, потому что в ней есть какое-то солнце, и тепло, и любовь. Чуть позже я познакомился с потрясающими кубинскими музыкантами. И дальше все это вылилось в проект. Мы стали репетировать, джемовать. И у меня появилась идея сделать группу, которая будет называться «Los Havtanos». В которой будет четыре кубинских музыканта, «припанкованная» девушка Яна Блиндер - московская певица, которая, в общем, известна такой вот группе людей, которые интересуются электронной музыкой, андеграундом, - и я, как гитарист и композитор в этой группе», - рассказал HCH Евгений о том, как родилась идея проекта.