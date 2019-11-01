Олег Чубыкин и Евгений Хавтан выпустили фит на английском

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Олег Чубыкин представил свою совместную работу с лидером группы «Браво» Евгением Хавтаном - новый сингл и видеоклип «The Sun Will Always Shine On You» (смотреть клип).

Изначально песня писалась для кинофильма «Жертва».

«В режиссерском референсе стояла «Ain’t No Sunshine When She’s Gone» Билла Уизерса. Это одна из моих любимых песен и задача написать что-то в ее духе была настоящим вызовом. Песня получилась слишком объемной, с большими пространствами - иногда вещь сама диктует свое решение. И хотя режиссеру нужен был более интимный трек, я понял что у меня получилось нечто особенное», - вспоминает артист.

По словам музыканта, в треке также смешались музыка биг-бэндов конца 50-х и саундтреки Бондианы, космические баллады 10 CC и Pink Floyd, но главным влиянием стала вокальная манера Amy Winehouse.

«Меня всегда поражало, что каждый раз слушая песни Эми, ты всегда находишь что-то новое. В конце-концов я понял что секрет в ее свободной манере пения, когда вокал живет в отдельной ритмике от сопровождения - это характерно для джазового вокала».

Однако артисту уже законченная версия показалась… незавершенной.

«Я показал песню Жене Хавтану и сказал что чего-то как будто не хватает. Первое, что он сказал: я бы убил тебя за эту песню, если бы был Сальери, - вспоминает Олег. - Я знаю, какие гитары нужно сыграть в этой песне, добавил Женя. И он записал очень точную по звуку и настроению гитарную партию, используя коллекционную гитару Gretsch 1957 года и винтажный усилитель Fender Bassman 1956 года, ленточный дилей и пружинный ревер. Песня вдруг зазвучала будто трек, телепортировашийся к нам из 62-го года. Это моя самая «добитловская» запись».

В сентябре 2019-го Чубыкин и Хавтан одновременно оказались в Калифорнии.

Олег Чубыкин и Евгений Хавтан на съемках клипа
Олег Чубыкин и Евгений Хавтан на съемках клипа

«Я спросил Женю как он смотрит на то, чтобы пока мы здесь, снять видео на трек. Женя поддержал идею и сказал, что его дочка Полина учится в Лос-Анжелесе на режиссуре, и что могла бы нам в этом помочь, - рассказывает Олег Чубыкин. - У нас был минимальный подготовочный период. Идея Полины была такая: в постапокалиптическом мире герой пытается из фрагментов прошлого сложить образ своей любимой. Мы арендовали небольшой реквизит и дизайнерское платье для нашей актрисы... Клип получился простым, но лег в смысл песни. И мне было приятно немножко потренировать свою актерскую игру - мы старались снять небольшое кино»

Операторскую работу выполнил барабанщик группы «Квартал» Виталий Копиев.

10 ноября в московском клубе «Дума» Олег Чубыкин представит свой новый сингл и видеоклип «The Sun Will Always Shine On You». Прослушать на цифровых платформах: band.link/chubykinthesun

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