Олег Чубыкин и Евгений Хавтан выпустили фит на английском

Изначально песня писалась для кинофильма «Жертва».
«В режиссерском референсе стояла «Ain’t No Sunshine When She’s Gone» Билла Уизерса. Это одна из моих любимых песен и задача написать что-то в ее духе была настоящим вызовом. Песня получилась слишком объемной, с большими пространствами - иногда вещь сама диктует свое решение. И хотя режиссеру нужен был более интимный трек, я понял что у меня получилось нечто особенное», - вспоминает артист.
По словам музыканта, в треке также смешались музыка биг-бэндов конца 50-х и саундтреки Бондианы, космические баллады 10 CC и Pink Floyd, но главным влиянием стала вокальная манера Amy Winehouse.
«Меня всегда поражало, что каждый раз слушая песни Эми, ты всегда находишь что-то новое. В конце-концов я понял что секрет в ее свободной манере пения, когда вокал живет в отдельной ритмике от сопровождения - это характерно для джазового вокала».
Однако артисту уже законченная версия показалась… незавершенной.
«Я показал песню Жене Хавтану и сказал что чего-то как будто не хватает. Первое, что он сказал: я бы убил тебя за эту песню, если бы был Сальери, - вспоминает Олег. - Я знаю, какие гитары нужно сыграть в этой песне, добавил Женя. И он записал очень точную по звуку и настроению гитарную партию, используя коллекционную гитару Gretsch 1957 года и винтажный усилитель Fender Bassman 1956 года, ленточный дилей и пружинный ревер. Песня вдруг зазвучала будто трек, телепортировашийся к нам из 62-го года. Это моя самая «добитловская» запись».
В сентябре 2019-го Чубыкин и Хавтан одновременно оказались в Калифорнии.
«Я спросил Женю как он смотрит на то, чтобы пока мы здесь, снять видео на трек. Женя поддержал идею и сказал, что его дочка Полина учится в Лос-Анжелесе на режиссуре, и что могла бы нам в этом помочь, - рассказывает Олег Чубыкин. - У нас был минимальный подготовочный период. Идея Полины была такая: в постапокалиптическом мире герой пытается из фрагментов прошлого сложить образ своей любимой. Мы арендовали небольшой реквизит и дизайнерское платье для нашей актрисы... Клип получился простым, но лег в смысл песни. И мне было приятно немножко потренировать свою актерскую игру - мы старались снять небольшое кино»
Операторскую работу выполнил барабанщик группы «Квартал» Виталий Копиев.
10 ноября в московском клубе «Дума» Олег Чубыкин представит свой новый сингл и видеоклип «The Sun Will Always Shine On You». Прослушать на цифровых платформах: band.link/chubykinthesun
Комменты