Олег Чубыкин и Евгений Хавтан выпустили фит на английском

Новую работу российский музыкант представит 10 апреля 2019-го года в клубе «16 тонн». В последние годы Чубыкин радовал скорее любителей кино, записывая музыку то для модной драмы «Саранча», то для продюсерского дебюта Данилы Козловского «Статус: свободен». И вот наконец артист объявил о выходе следующей весной первого за шесть лет студийного альбома «Романтика».





Стартовый сингл «Здесь и сейчас» уже попал на ряд столичных, региональных и зарубежных радиостанций.

