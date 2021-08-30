Впервые в цифре вышел альбом «Вибратор» 1998 года группы Tandem

Альбом «Вибратор» записан в 1998 году на питерской студии «Добролет». Самой известной песней с альбома, в целом выдержанного в стилистике альтернативного поп-рока, стала баллада «Целуя воздух», вошедшая в top 20 лучших песен 1999 года радио Maximum.

В том же году после бомбардировок Белграда Павел Руминов снял видео с сербскими титрами на песню «Целуя воздух».

Tandem не оправдал прогнозов журнала ОМ на большую историю - группа распалась в 2001 году, но в дальнейшем все участники группы состоялись в сольном творчестве: Александр Иванов и Олег Чубыкин как музыканты, и композитов кино а автор текстов Павел Руминов стал заметным клипмейкером и кинорежиссером.