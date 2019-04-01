Олег Чубыкин спел песиком в шоу «Букабу»

На видеосервисе Start и телеканале для детей «Карусель» состоялась премьера образовательно-развлекательной программы «Букабу» для детей от 3 до 6 лет и их родителей. Оригинальная версия проекта имеет пять номинаций на премию Daytime Emmy (2017) и две премии BAFTA (2009, 2011), а также ряд других международных наград.

На запись песни для вступительных и финальных титров был приглашен рок-музыкант Олег Чубыкин, известный широкой публике по хитам к фильмам "Саранча" и "Мажор-2".