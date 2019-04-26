Олег Чубыкин - «Романтика»

Unreal, 2019.

Жанр: инди-поп, поп-рок.

За всю 15-летнюю с гаком сольную карьеру Чубыкина (а то до того был любопытный период с группой «Тандем», но это совсем другая история) идут споры, может ли такая деликатная музыка стать поп-мейнстримом в России. Ответ известен заранее: нет. Потому что не стала. Но время сыграло другую злую шутку. Когда в стране стали появляться достаточно деликатные поп-музыканты и становиться относительно популярными, сам Чубыкин по сравнению с разными Манижами и «Время и стекло» стал выглядеть как старый бородатый дядька, который до сих пор поет как «Битлз». А не как Бейонсе или Сэм Смит или Бруно Марс, например, которые нынче референс для молодых и как бы продвинутых.

Можно поспорить о том, являются ли референсом для самого Чубыкина Стиви Уандер или Куинси Джонс. Но это все раскопки в гробнице Тутанхамона. Это настолько неактуально, что даже несмешно. Мир качают совсем другие ритмы и звуки. И даже Россию качают. Другие.

А что мы имеем в «Романтике»? Альбом, взращенный на хорошей музыке из 80-х. Музыкантская музыка, случайно ставшая популярной в те годы. Времена Dire Straits, Genesis, Smokie, Carlos Santana. Буржуазный флер, сытый невзрачный голос, богатые аранжировки, банальные тексты о любви - слушай и плати. Полная противоположность сегодняшней музыке, соревновании в эпатаже и шоке. «Романтика» будто явилась из нескольких десятилетий назад, и требует признать ее полноправным участником нынешней жизни. Но ведь это не так, если честно?

Чубыкин прекрасный мелодист, который прячет свои способности под интеллигентным страхом перед «простым народом». Ну вот простой пример: барабаны. Такие утонченно-незаметные барабаны уместны для Анжелики Варум, которая почти дива. А уже для Агутина они неприемлемы, потому что не качают. Чубыкин же топит их ради воздуха в песнях, боясь, что не расслышат полифонию. Расслышат! И это при том, что у него прекрасный барабанщик. Но фобии приводят к тому, что даже если барабанам Чубыкин дает ход, то ужимает все прочее, из-за чего все это начинает напоминать русский шансон («Я видел тебя во сне»).



Олег Чубыкин - «Романтика»

Виньеточная «Куда уплыли корабли?» уже знакома слушателям по радио и ранее выпущенному синглу. Волшебная баллада «Брызги света» со струнными намекает на вневременность, но не очень аккуратный вокал возвращает в реальность. Регги в «Подруге» по-битловски мелодичен, но так рублено нынче не играют, это все было только в 80-х, сейчас-то все тембровее, полифоничнее. Куча фанковых песен ни-для-кого. Наконец, заглавная «Романтика» с фальцетом и чертовски запоминающимся припевом, - но как заставить ее слушать с этими аранжировками из 80-х? Или такую же ретро-зарисовку «Нас спасет любовь»?

Я не знаю, слушает ли когда-нибудь Олег Чубыкин хотя бы Hot-100 от чартов Billboard. Но мне чертовски интересны были бы его версии актуального саунда. Он отличный музыкант и отличный мелодист, но отдать бы его в руки хорошего саунд-продюсера (или ему самому смоделировать ситуацию, когда он как Бруно Марс) — и возможно, что мы получили бы очень крутой коммерческий и совершенно нестыдный продукт мирового уровня.

Мелодии Чубыкина — на прокачку!

Оценка: 7 из 10.

Гуру КЕН