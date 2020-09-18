Олегу Чубыкину идут на помощь Пугачева, Битлз, БГ и Хендрикс

В поддержку выхода нового альбома «Сновидения», который выходит 25 сентября, Олег Чубыкин выпустил видеоклип с историей школьной рок-группы, на помощь к которой приходят их звездные кумиры - Эми Уайнхаус, Курт Кобейн, Битлз, БГ, Дэвид Боуи, Сид Вишес, Джими Хендрикс, Алла Пугачева и другие.

В роли Аллы Пугачевой в клипе снялась певица Лера Массква, Джими Хендрикса - гитарист Юрий Цалер, лидера Jamiroquai - Стас Цалер, молодого Бориса Гребенщикова - Фил Кружков и др.

Это гитарная баллада, в котором Олег Чубыкин субтоном на придыхании поет о том, как пришел в музыку и кто на него повлиял. В финале клипа у него собирается группа и он дает концерт в маленьком клубе, отчего несказанно счастлив.



Олег Чубыкин

«Смотрим до конца - весь бюджет ушёл на финальную сцену и титры», - предупреждает Чубыкин.

Живая премьера альбома состоится 25 сентября в клубе «16 тонн Арбат».