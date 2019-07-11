Клип Олега Чубыкина «Words are silent» бьет рекорды просмотров в Азии

Песня была написана для фильма Егора Баранова «Саранча», премьера которого состоялась на Первом канале ещё в 2016-м году. За три года видео с Паулиной Андреевой и Пётром Фёдоровым просмотрело на YouTube около миллиона человек, однако в последние несколько дней клип попал в тренды в таких экзотических странах, как Индия, Индонезия, Пакистан, Турция, Бангладеш, Вьетнам.

Значительная часть просмотров также пришла из России, Украины и Грузии.

«Ежедневная аудитория клипа достигла полмиллиона человек в день, - признается артист. - Для меня это большая неожиданность. Конечно, роль сыграла достаточная откровенность видео, но судя по комментариям, публике очень нравится и сама песня - мой ящик засыпан просьбами прислать текст и аккорды песни!»



Олег Чубыкин

За три дня количество просмотров достигло 3,7 миллиона и продолжает увеличиваться на полмиллиона в сутки.