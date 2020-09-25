25.09.2020. Жанр: поп-рок, акустический рок, фолк-рок, русский шансон.

В новый альбом «Сновидения» вошла дюжина песен, которые связывает раздолбайская рок-эстетика 70-х, крепко повязанная советским бэкграундом и любовью ко всем этим битлам. Могла бы выйти любая из этих песен 10 или 20 лет назад? Легко. Даже 50 лет назад — легко, выдал бы разве что по-современному обработанный вокал. Скомпрессированный субтончик чуть в нос, как водится у Чубыкина.

К альбому прилагается «Путеводитель», написанный самим Олегом. И грех не процитировать его:

«Запись альбома растянулась на 12 лет. Первые песни были записаны еще для «Новых приключений в стерео» на студии РГСУ в 2008-м году… Потом я больше увлекся электронным звучанием, которое вылилось в альбомы «Письма с планеты Земля» и «Романтика». А песни в более роковом ключе копились для этого альбома. Мне хотелось, чтобы он звучал как пластинка эпохи хиппи. Что-то в духе поздних 60-х, ранних 70-х. Так что это мое возвращение к живому рок-звучанию».

Так это и слышно. Для эпохи хиппи эти песни слишком разочаровательны, пожалуй. Но блистательный стык 70-х и 80-х, когда чуть не каждый день изобретались новые жанры, а любая песня могла стать (и становилась!) гимном поколения, - этим стыком попахивает. Даже эклектика альбома намекает — вон калифорнийский серф («Вечное лето», «Сломано»), а вот поп-рок имени Элтона Джона («Сновидения», фальцетная «Зависимость») или фолк-рок имени Jethro Tull и Джорджа Харрисона («В дым», «Ты просто не знаешь что значит любить»). Тогда же зарождался в муках русский рок — вот и ему оммаж («Давным-давно»). А знаете, что в те годы ВИА играли на советских танцплощадках? Сейчас это называют русским шансоном. Получите - «Песня для Джейн» и архетипическая «Последняя песня о любви», - и найдите три отличия от «Плачет девочка в автомате» или «Гранитный камушек» или «Я готов целовать песок».



Олег Чубыкин - «Сновидения»

На шансоне хотелось бы как раз остановиться. Чубыкин, понятно, играется и стилизует. Но получается-то у него убедительно. Многие пытались создать у нас «шансон с человеческим лицом», один только Олег Нестеров сколько всего наплодил, - но в народные массы ничего не пошло. Возможно, и Чубыкин глубинному русскому народу покажется чужеродным (а так и есть на самом деле). А если нет, не покажется? За мелизмами Чубыкин в карман не лезет, открытые ноты всяко лучше сдавленного субтона звучат, - да и тексты за жизнь.

Заглавная песня «Сновидения» всем хороша, - и квакеры, и побулькивания, и отменное развитие мелодии, - но текст пластмассовый. Прочие треки сильно на любителя (они есть). Остаются шансоны. Они парадоксальным образом и запоминаются на этом живом роковом альбоме.

Оценка: 7 из 10

Гуру КЕН