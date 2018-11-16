У «Браво» вышел самый роковый альбом в дискографии

В альбом вошло несколько кавер-версий. Чужой материал «Браво» записывают редко, но на этом альбоме Евгений Хавтан отдает дань тем командам, которые когда-то в юности повлияли на него. Среди вдохновителей лидера «Браво» оказались «Машина Времени» («Наш дом»), «Зоопарк» («Blues de Moscu») и «Ариэль» («Тишина»).

Во-вторых,это песни, которые, по словам Евгения, сегодня заслуживают новых аранжировок и звука. Это никогда не выходившая на альбомах песня «Полет», новые версии «Буги-автостоп» (с альбома «Евгеника») и «На планете Гамма» (с пластинки «Хиты про любовь»; редкий случай, когда Хавтан написал к песне еще и слова). А еще - акустическая версия «Навсегда», более рок-н-ролльная по сравнению с оригиналом «Любовь не горит» и «Замок из песка» в стиле реггей.

По словам Евгения, эти девять песен образовали самый роковый по звуку альбом в дискографии «Браво». Все треки, как обычно, сводил саундпродюсер Гиан Райт в Лос-Анджелесе, а мастеринг сделан в Германии.